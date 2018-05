Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

The Labour Party increased its majority in Hounslow after yesterday's elections, mirroring the slight increase in support for the party across the capital.

The party took two seats in the marginal ward of Osterley Spring Grove increasing its overall share from 49 to 51 seats.

The Tories are down from 11 to nine seats and even more than before now have their support confined to three wards in the far east of the borough.

Even here Labour ran the Tories closer than ever before with Conservative victory margins being slashed.

Labour leader Steve Curran said the victory was down to the hard work of everyone on his team and the way national issues have affected Tory support.

"It's because everyone has worked really hard and residents have believed in what we've been doing for the past eight years," he said.

"I think people are concerned about austerity still and a drop in living standards and about Brexit. And also, of course, about the usual day to day stuff such as school places, housing and transport.

"It's about regeneration and about creating jobs and apprenticeships to improve people's lives and we will work on delivering those over the next four years."

Below is the full list of results.

Hanworth

Candice Atterton LAB - 1525 - elected

Karl Brinkley Green Party - 252

Hamid Chaker LD - 209

Samia Chaudhary LAB - 1426 - elected

Richard Foote LAB - 1395 - elected

Craig Holmes Green Party - 255

Jayawardana Jasing CON - 851

Nimmi Madadi CON - 993

Ran Maliyaddi CON - 813

Donna McKeown Green Party - 171

Carl Moran LD - 236

Edward Wilson LD - 299

Cranford

Sukhbir Dhaliwal LAB - 2113 - elected

Poonam Dhillon LAB - 2039 - elected

Jon Elkon Green Party - 141

Sangam Gul LD - 163

Iman Malik LD - 180

Khulique Malik LAB - 1853 - elected

Sukhdev Maras CON - 784

Eileen Newton CON - 651

Deborah Owoade LD - 123

Renu Raj CON -624

Jack Ridley Green Party - 132

Freya Summersgill Green Party - 135

Heston West

Lily Bath LAB - 2311 - elected

Rajinder Bath LAB - 2408 - elected

Xaviera Black Green Party - 154

Lynne Dalgleish CON - 513

Adam Hagerty Green Party - 146

Satnam Khalsa LD - 264

Vishal Kumar CON - 487

Hannah Murray Green Party - 176

Aniq Nawaz LD - 185

Ank Raj CON - 484

Shantanu Rajawat LAB 2110 - elected

Hounslow Heath

Mark Billenness LD - 293

Sally Bilenness LD - 314

John Friend Green Party - 351

Anabela Gallagher CON - 749

David Gerrey CON - 705

Britta Goodman Green Party - 259

Vickram Grewal LAB - 2421 - elected

John Hanniffy Green Party - 200

Afzaal Kiani LAB - 2298 - elected

Hina Kiani LAB - 2308 - elected

Hina Malik LD - 318

Peter Vanstone CON - 588

Heston East

Phil Clarke Green Party - 225

Jennifer Firkins Green Party - 286

Narinder Grewal CON - 602

Kamaljit Johal LAB - 1952 - elected

Michael Kenton CON - 613

Gurmail Lal LAB - 1916 - elected

Amrit Mann LAB - 1879 - elected

Vaibhav Mistry CON - 522

Zohaib Shan LD - 147

Dave Wetzel Green Party - 188

Hounslow West

Haresh Bhalsod CON - 788

Caroline Bridgman Green Party - 282

Bandna Chopra LAB - 2206 - elected

Sandra Cullinane CON - 717

Nital Doshi LD - 186

David Juritz Green Party - 176

Mariette Labelle Green Party - 209

Carl Pierce LD - 205

Adamya Raj CON - 679

Simon Rowland CON - 184

Jagdish Sharma LAB - 2188 - elected

Sohan Sumra LAB - 2025 - elected

Hounslow Central

Zbigniew Adamczyk Duma Polska - 163

Mary-Ellen Archer Green Party - 387

Krzysztof Giza Duma Polska - 168

Ajmer Grewal LAB - 2392 - elected

Pras Kannan CON - 804

Malwina Kukaj Duma Polska - 152

Serena Lit CON - 793

Nisar Malik LAB - 2211 - elected

Annie Morrish Green Party - 228

Vrajeshkumar Pandyya CON - 697

John Viner TUSK - 81

Marcelle Von Wendland LD - 270

Katie Wilmot Green Party - 259

Pritam Singh Grewal LAB - elected

Hounslow South

Syed Ali LD - 350

Tom Bruce LAB - 2175 - elected

Simon Davenport Green Party - 421

Mohamad Jarche CON - 1045

Sana Jarche CON - 1084

Shaida Mehrban LAB - 1784 - elected

Bernadette Mitra-Thakur CON - 1105

Pawan Saunya Green Party - 255

Sukh Sethi TUSK - 58

Karen Smith LAB- 1926 - elected

Jessica Spiring Green Party - 339

Chiswick Riverside

Francis Beddington LD - 583

Guy De Boursac LD - 482

Michael Denniss CON - 1702 - elected

Elisabeth Forrester Green Party - 423

Gabriella Giles CON - 1690 -elected

Daniel Goldsmith Green Party - 294

Sam Hearn CON - 1707 - elected

Maria Kempinska Polska Duma - 76

Sally Malin LAB - 1381

James McConnell LD - 1184

Fay Miller Green Party - 306

Rakib Ruhel LAB - 1184

Tom White LAB - 1200

Chiswick Homefields

Alice Bailhache LD - 625

Patrick Barr CON - 1621 - elected

Martin Bleach Green Party - 285

Nick Fitzpatrick LAB - 1264

Alex Fox LD - 476

Caoimhe Hale LAB - 1233

Iain Howell Renew - 153

Gerald McGregor CON - 1663

Charles Rees LD - 570

Nicole Ruduss Green Party - 270

John Todd CON - 1737

David Waller LAB - 1067

Maggie Winkworth Green Party - 251

Osterley and Spring Grove

Desmond Bourke LD - 204

Sean Bourke LD - 177

Unsa Chaudri LAB - 1904 - elected

Richard Eason LAB - 1971 - elected

Emily Grassi Green Party - 272

John James LD - 306

Tony Louki LAB - 2201 - elected

Sheila O'Reilly CON - 1420

Luke Scott Green Party -217

Maneesh Singh CON - 1154

Andrew Smart Green Party - 213

Cynthia Torto CON - 1166

Syon

Jack Ballentyne LD - 446

Andrea Black Green Party - 479

Satvinder Buttar CON - 927

Steve Curran LAB - 1963 - elected

Theo Dennison LAB - 1829 - elected

Katherine Dunne LAB - 1950 - elected

Ryan Harrild CON - 994

Fiona McIver-Wilson Green Party - 492

Robert Oulds CON - 1024

Steven Parker LD - 328

Phyllis Van Der Esch LD - 375

Stefan Wells Green Party - 356

Isleworth

Chandra Alapati CON - 789

Henna Asghar LD - 483

Joe Bourke LD - 495

John Ferris Green Party - 195

David Griffiths IDP - 124

Andrew Hatton Green Party - 198

May Jarche CON - 812

Nada Jarche CON - 750

Daanish Saeed LAB - 1674 - elected

Sue Sampson LAB - 1919 - elected

Salman Shaheen LAB - 1710 - elected

Robert Thorpe LD - 570

Rebecca Warren Green Party - 357

Brentford

Tom Beaton Green Party - 573

Melvin Collins LAB - 2319 - elected

Torron-Lee Dewar IDP - 250

Tony Firkins Green Party - 570

Victoria George Green Party - 811

Alex Gewanter CON - 857

Christian Giovannini CON - 921

Guy Lambert LAB - 2241 - elected

Kinsuk Mitra-Thakur CON - 789

Corinna Smart LAB - 2118 - elected

Turnham Green

Joanna Biddolph CON - 1612 - elected

Peter Burgess LAB - 1252 -

Helen Cross LD - 859

Leigh Edwards LD - 738

Ranjit Gill CON - 1,394

Chris Gillie LD - 733

Ruth Mayorcas LAB - 1250

Ron Mushiso CON - 1426 - elected

John Stroud-Turp LAB - 1153

Bedfont

Javed Akhunzada LAB - 1649 - elected

Olivia Cannakamma Green Party - 143

Peter Edwards CON - 1321

Adriana Gheorghe LAB - 1656 - elected

Ramnik Jhooti LD - 171

Arben Kastrati LD - 110

Liz Mammatt CON - 1291

Paul Moran LD - 197

Luke O'Gorman Green Party - 212

John Osborn CON - 1258

Raghwinder Siddhu LAB - 1623

Chantel Wetzel Green Party - 110

Feltham North

Anthony Agius Green Party - 180

Aqsa Ahmed LAB - 1399 - elected

Zulfiqar Ali CON - 765

John Chatt LAB - 1463 - elected

Komal Chaudri LAB - 1321 - elected

Martin Gallagher CON - 888

Leah Hammocks Green Party - 266

Elly Lewis-Holmes Green Party - 128

Jack Moran LD - 283

Anand Rai CON - 838

Ian Stewart IDP - 425

June Stewart IDP - 380

Naomi Stoney LD- 150

Hanworth Park

Nigar Ali LD - 424

Sukhy Bahia CON - 1003

Richard Clarke LD - 819

Barry Dunn-Sims Green Party - 355

Steve Gough Green Party - 240

Puneet Grewal LAB - 1284 - elected

Bishnu Gurung LAB - - 1315 - elected

Parmod Kad CON - 961

Hanif Khan LAB - 1189 - elected

Naomi Landy Green Party - 306

Daljiit Randhawa LD - 357

Kuldeep Tak CON - 895

Feltham West

Stephen Barber Green Party - 363

Cameron Caine LD - 300

Vesna Cvetek CON - 748

Timoghy Harris Green Party - 332

Koisor Khan CON - 677

Tayyaba Khan LD - 171

Don Lowe CON - 793

Hina Mir LAB - 1662 - elected

Alan Mitchell LAB - 1856 - elected

Sylkvia Osterreicher Green Party - 238

Garvin Snell IDP - 479

Mohammed Umair LAB- 1444 - elected

Heston Central

Sergejs Adamovs Green party - 182

Harleen Atwal Hear LAB - 2044 - elected

Harry Boparai CON = 671

Heather Broadbridge Green Party - 209

Duncan Buchanan LD - 187

Muraad Chaudhry CON - 647

Ben Ginsborg Green Party - 146

Shivraj Grewal LAB - 1873 - elected

Mala Kaur LD - 147

Ian May CON 681

Surinder Purewal LAB - 1889 - elected