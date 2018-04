The video will start in 8 Cancel

Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

The chance for you to vote for the person you want as your ward councillor in Ealing is almost at hand.

Local elections for Ealing Borough Council will take place on Thursday May 3, with 69 council seats up for grabs across 23 wards.

Labour is currently in control of the council, with 53 Labour councillors, 12 Conservatives and four Liberal Democrats.

You can cast your votes at polling stations from 7am to 10pm on the day.

Details of polling stations will be sent out on your polling cards, or can be found on the Ealing Council website .

Voting is vitally important - as councillors make decisions on issues including education, housing, transport, social care and waste that affect you.

That's why we've rounded up a full list of the candidates - and parties - standing in every ward in Ealing ahead of polling day.

Key: CON = Conservative LAB = Labour LD = Liberal Democrat UKIP = UK Independence Party IND = Independent

Acton Central

Vod Barchuk CON

Daniel Crawford LAB

Richard Cunningham LD

Abdullah Gulaid LAB

Margaret Joachim LD

Sarah Rooney LAB

Amir Sadjady CON

Marijn Van De Geer Green Party

Liam Walpole CON

David Zerdin LD

(Image: Google Maps)

Cleveland

Sitarah Anjum LAB

Jo Baldwin-Trott LD

Linda Burke LAB

Ian Douglas Green Party

Francesco Fruzza LD

Isobel Grant CON

Carlo Lusuardi LAB

Liz Paice CON

Ian Proud CON

Athena Zissimos LD

Dormers Wells

Tej Ram Bagha LAB

Nicholas Chapman Green Party

Tejinder Dhami LAB

Ranjit Dheer LAB

Leslie Glancy LD

Eileen Harris CON

AbdiHassan CON

Ann Jakubiak Duma Polska

Piotr Jakubiak Duma Polska

Susan Kendrick LD

Miroslaw Komor Duma Polska

Eva Shack CON

Lyn Woodcock LD

Ealing Broadway

Colin Bastin LAB

Mena Hans Green Party

Seema Kumar CON

Lainya Offside-Keivani LAB

Joyce Onstad LD

Nick Pearce LAB

Patrick Salaun LD

Toran Shaw LD

Alexander Stafford CON

Anthony Young CON

Ealing Common

Praveen Anand LAB

Jon Ball LD

Joanna Dabrowska CON

Abdi Duale LAB

Barry Hartness CON

Sindy Jassal LAB

Craig O'Donnell LD

Timothy Patten CON

Mark Sanders LD

Daniel Van Der Spuy Green Party

Alex Zychowski IND

East Acton

Krishma Arora CON

Jonathan Benveniste CON

Kate Crawford LAB

Rory Cunningham LD

Steve Donnelly LAB

Sarah Green LD

Jim Randall CON

Harvey Rose LD

Amanda Souter Green Party

Hitesh Tailor LAB

Elthorne

Nigel Bakhai LD

Theresa Byrne LAB

Joanna Camadoo LAB

Yoel Gordon LAB

Ali Hussein CON

David Jollie LD

Anita Kapoor CON

Alastair Mitton LD

Jeremy Parker Green Party

Ian Potts CON

Peter Ward Renew

Greenford Broadway

Julian Bell LAB

Harbhajan Dheer LAB

Peter Edwards CON

Zoe Horwich LD

Lisa Kilduff CON

Christina Meiklejohn Green Party

Oliver Murphy LD

Timothy Murtagh LAB

Bryan Parry UKIP

John Seymour LD

John Usher CON

Greenford Green

Fred Burley CON

John Ducker LD

Kay Fitzherbert Green Party

Alicja Glowacka Duma Polska

Marcin Kaczor Duma Polska

Anthony Kelly LAB

Nicholas Markwell UKIP

John Maycock LD

Sebastian Przetakowski Duma Polska

Aysha Raza LAB

Olly Rogers CON

Gillian Rowley LD

Simon Woodroofe LAB

Mariusz Wozniak CON

(Image: Ian Tuttle)

Hanger Hill

Shabir Ahmed LAB

Kassem Baksh LAB

Tomasz Chwesiuk Duma Polska

Kate Crossland Green Party

Maria Gerakaris-Michanitzis LD

Anna Kolczynska Duma Polska

Tony Miller LD

Joy Morrissey CON

Greg Stafford CON

Nigel Sumner CON

Catherine Wallace LAB

Adam Wiktorski Duma Polska

Jane Wright LD

Hobbayne

Alan Anderson Green Party

Lewis Cox LAB

Patrick Cusworth CON

Surendra Dhungana CON

Judith Ducker LD

Francesco Fruzza LD

Roger Grimshaw CON

Daniel McGoun IND

Mo Muman LD

Dominik Sitarek Duma Polska

Anna Tomlinson LAB

Ray Wall LAB

Chris Wiciak Duma Polska

Lady Margaret

Sonul Badiani LD

Neha Chhabra CON

Rusi Dalal LD

Max Hunder CON

Kirstie Mclachlan Green Party

Karam Mohan LAB

Swaran Padda LAB

Kamaldeep Sahota LAB

David Scott CON

Keshav Sorathia LD

North Greenford

Shahbaz Ahmed LAB

Roger Davies LD

Adam Floater Green Party

John Gauss LD

Amarjit Jammu LAB

Justin Kempley LD

Frank Kilduff CON

Shital Manro LAB

Alex Nieora UKIP

Natalie Stafford CON

Madhava Turumella CON

Northfield

Fay Block LAB

Fabio Conti CON

Paul Driscoll LAB

Gavin Hughes LD

Leslie Hurst LD

Ian Kingston LAB

David Millican CON

John Mitchell LD

Darren Moore Green Party

Theresa Mullins CON

Northolt Mandeville

Loreta Alac LD

Inderjit Anand CON

Paramjit Anand CON

Katy Barton Green Party

Deirdre Costigan LAB

Lee Horwich LD

Peter Mcilvenna UKIP

Luke Nash LD

Miriam Rice LAB

John Ross CON

Chris Summers LAB

Northolt West End

David Furness BNP

Stephen Haude UKIP

Elizabeth Humphreys Green Party

Jola Ludwin Duma Polska

Bassam Mahfouz LAB

Dee Martin LAB

Alan Miller LD

Heather Millican CON

Andrew Mithcell LD

Myer Salaman LD

Richard Stevens CON

Lauren Wall LAB

Christopher Young CON

Norwood Green

Mohammad Aslam LAB

Nigel Bliss LD

Matteo Conti CON

Amandeep Gill CON

Margaret Horwich LD

Dominic James LD

George Lafford CON

Gurmit Man LAB

Ranjinder Mann LAB

Sarah McCarthy Green Party

Perivale

Munir Ahmed LAB

Marta Banovich Duma Polska

Robert Browining LD

James Challinor CON

Sebastian Diamond Green Party

Pantea Etessami LD

Anu Khela CON

Tariq Mahmood LAB

Caesar Olszewski Duma Polska

Charan Sharma LAB

Patrick White LIB

Edmond Yeo CON

Tomasz Zukowski Duma Polska

South Acton

Josh Blacker LAB

Marta Iwaniak Duma Polska

Doreen James LD

David Jerez Antoni LD

Yvonne Johnson LAB

Andy Kalkhoran CON

Sara Kumar CON

Bob Little IND

Dan Meskell IND

Mik Sabiers LAB

Ali Sadjady Naiery CON

Dorota Stec Duma Polska

Marc Tonti Green Party

Nicholas Winkfield LD

Southall Broadway

Hafeez Ahmad LD

Mohamed Ali CON

Shao-Ying Ben-Nathan LD

Darshan Bhinder CON

Jaskiran Chohan LAB

Karanvir Dhadwal LAB

Mohamed Fahmy CON

Rosalie Hans-Barker Green Party

Heather Matthews LIB

Kamaljit Nagpal LAB

Southall Green

Jasbir Anand LAB

Dorothy Brooks LD

Avtar Chand CON

Kamaljit Dhindsa LAB

Margaret Friday LIB

Carol Gilby CON

Ineta Hans-Barker Green Party

George Illsley CON

Peter Mason LAB

Michael Pidoux LD

Southfield

Gary Busuttil LD

Vanessa Costello CON

Jacqueline Davis LAB

Peter Evans LAB

Julian Gallant CON

Michael Landon Green Party

Tony Loftus LAB

Andrew Macdonald CON

Gary Malcolm LD

Andrew Steed LD

Walpole